Suhl - Es ist Frühling und es geht es hinaus in die Natur. Es wird gefeiert, getanzt, getrunken. Zumindest in normalen Zeiten. Die allerorten beliebten Pfingsthütten locken mit Bratwurst, Bräteln, Bier und Blasmusik. Wer es weniger rustikal mag, geht campen oder wandern. Man trifft Freunde und Gleichgesinnte. Und üblicherweise ist das lange Pfingstwochenende mit dem Doppelfestival Rock im Park/Rock am Ring und Tausenden Zuschauern der Start der Festivalsaison.