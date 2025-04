Bert Shepards neues Bein ist nur wenige Tage alt, da wirft der amerikanische Pilot schon wieder die ersten Bälle draußen auf dem Gelände neben dem Meininger Schützenhaus, wo in den Jahren 1944 und 1945 er und viele andere Offiziere der Westalliierten inhaftiert sind. Noch keine vier Jahre ist es her, da spielte Shepard als Pitcher für die Bisbee Bees in der Baseball-Liga von Arizona und Texas. Eine vielseitige Allzweckwaffe, wie viele Beobachter seinerzeit meinten. In die Sportgeschichte wird der 1920 im Bundesstaat Indiana geborene Linkshänder aber als der Spieler eingehen, der als einziger jemals mit einer Beinprothese in der amerikanischen Profi-Baseball-Liga, der Major League Baseball (MLB), ein Spiel bestreiten wird.