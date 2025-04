Sammlerin in der Rhön: Wo kein Ei dem anderen gleicht

Etliche Euro hat die agile Rhönerin in ihre Sammlung investiert. „Wenn wir auf Ostereierbörsen waren, musste mein Mann mich regelrecht bremsen und das Finanzlimit festsetzen“, schmunzelt sie. In Bayern, in Hessen, in der Lüneburger Heide wurde sie bei Ostereierausstellungen mit angeschlossenem Verkauf immer wieder fündig, aber auch weltweit. Derletzt war sie mit Freundin Brigitte Wuchert in Bad Wörishofen und im Erzgebirge, um Neues zu finden.