vor 12 Stunden

Hintergruende

Sicherheit Alaaf: Köln feiert unter Polizeischutz Silvester

In Köln ist zum Jahreswechsel gar nichts «same procedure as every year». Sexuelle Übergriffe vor einem Jahr, Terrorangst - die Stadt wird an Silvester zur Sicherheitszone. Die berühmt-berüchtigte rheinische Feierlaune wi... » mehr