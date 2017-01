vor 5 Stunden

Brennpunkte

Sechs Teenager nach Party tot in Gartenhaus gefunden

Ein Szenario wie in einem Horrorfilm: Sechs Teenager feiern in einem Gartenhaus - und am nächsten Morgen sind alle tot. Ein besorgter Vater findet die Leichen in seiner Laube, darunter seine eigenen Kinder. » mehr