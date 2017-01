vor 19 Stunden

Bad Salzungen

Eine "Wunderkiste" für humorvolle Hobbyköchin

Christiane Mosebach aus Mosa hat sich an der Weihnachtsaktion unseres So!-Teams beteiligt und eine "Wunderkiste" gewonnen. Diese wurde ihr am Freitag überreicht - gefüllt mit Lebensmitteln. Davon soll am Wochenende ein k... » mehr