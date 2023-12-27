Reichsbürger sind heute das neue Schreckgespenst. Sie wollen beispielsweise ihre Strafzettel für das Falschparken nicht bezahlen, weil es angeblich keine Bundesrepublik gibt und das Deutsche Reich von anno Tobak weiter besteht. Ganz Verwegene planen den Umsturz samt Sturm auf den Reichstag und Standgerichte. Ganz klar – das sind unter 72 Millionen deutschen Staatsbürgern eindeutig Fälle für den Psychiater und bei Gewalttätern für die geschlossene Unterbringung .