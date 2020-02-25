

Suhl - Es ist nur ein Buchstabe der sich unterscheidet, und das auch nur halb: Die Bundesrepublik feierte von 1954 bis 1990 den "Tag der deutschen Einheit". Er wurde 1990 abgelöst vom "Tag der Deutschen Einheit" - nun mit großem D. Der eine erinnerte an den von sowjetischen Panzern abgewürgten Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953, der andere an die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990.