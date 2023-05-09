Dass es mehrere Leimbachs in Deutschland gibt, weiß man allein schon, wenn man ein paar Kilometer über die Landesgrenze nach Hessen fährt: gleich zwei Orte dort heißen wie die hiesige Hundskopfgemeinde. Und auch den großen Namensvetter des Rhöndorfs Bremen kennt jedes Kind. Wer aber hätte gedacht, dass sogar zahlreiche andere Kommunen des Wartburgkreises in der Bundesrepublik auftauchen – und sogar auf der ganzen Welt?