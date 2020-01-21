Hildburghausen/Sonneberg - 321 Hütten betreibt der Deutsche Alpenverein. Die höchste liegt mit dem Brandenburger Haus auf 3277 Metern in den Ötztaler Alpen. Eigentlich wollte man noch viel höher hinaus. Für eine Hütte auf 4900 Metern lag das Material schon an der Baustelle bereit - zwischen dem Mawenzi und dem Kibo am Kilimandscharo. Das Gebirge gehörte damals zur Kolonie Deutsch-Ostafrika und wurde in den Schulbüchern als "höchster deutscher Berg" angepriesen.
Hildburghausen Deutschlands höchster Berg liegt in Afrika
Olaf Amm 23.08.2025 - 08:01 Uhr