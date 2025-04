Der türkis folierte ID.5 fällt auf im Meininger Stadtbild. Nicht nur, weil der Elektro-Volkswagen auf deutschen Straßen einen gewissen Seltenheitswert hat. Dieser ID.5 ist 2022 ein Fahrschulauto, das erste seiner Art in Meiningen. Seit dem Sommer 2022 ist der Elektro-SUV bei „Schäfchens Fahrschule 2.0“ im Einsatz. Wer das Fahren bei Frank Schäfer erlernt, darf nicht nur den Fahrersitz elektrisch einstellen, sondern auch alle Vorzüge des elektrifizierten Fahrens genießen. Kupplung, Schalten, Gas-Geben – all das gibt es auf die klassische Weise nicht mehr. Nie mehr braucht ein Fahrschüler Angst davor zu haben, an der Kreuzung den Motor abzuwürgen oder wie ein Känguru durch den Stadtverkehr zu hopsen. Eine wirklich traumhafte Vorstellung.