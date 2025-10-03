Zwölftes Studioalbum Taylor Swift erzählt von Höhen und Tiefen als "Showgirl"

Ihr zwölftes Studio-Album hat Swift während der "Eras Tour" geschrieben und aufgenommen. Zwischen den Europa-Terminen der Tournee flog sie dazu mehrmals nach Schweden, wie sie vorab im Podcast ihres Partners Travis Kelce berichtet hatte. Nach zuletzt eher reduzierten Produktionen findet sich auf der Platte eine abwechslungsreiche Mischung aus Klaviermelodien, Gitarren, Drums und zahlreichen nostalgischen Anleihen - mal bei den 80ern, mal beim 2000er-Pop.