Schlagzeuger-Tausch mit Nine Inch Nails

"My Favourite Toy" ist das erste Album mit Ilan Rubin am Schlagzeug, der zuvor für Nine Inch Nails trommelte. Nach dem Tod des langjährigen Drummers Taylor Hawkins hatten die Foo Fighters zunächst Josh Freese verpflichtet. Doch offenbar passte es menschlich nicht. Nähere Details zur Trennung wurden nicht genannt. Kurioserweise wechselte Freese zu den Nine Inch Nails.

Ob es mit Rubin auch langfristig klappt, wird die Zeit zeigen. Mit seinem wuchtigen Schlagzeugspiel passt der 37-Jährige jedenfalls perfekt zur Band und verleiht den neuen Songs den nötigen Druck. Auch live überzeugte er bei den bisherigen Konzerten.

Neue Musik fürs Stadion

Beim Auftritt in London spielten die Foo Fighters 22 Songs, aber nur einen von "Your Favourite Toy" - den gleichnamigen Titelsong. Bei den kommenden Shows in München oder Berlin wird das garantiert anders werden. Denn auf dem neuen Album sind wieder zahlreiche Kracher, die wie gemacht sind für mitreißende Stadionkonzerte.

Dave Grohl glaubt, dass Musik auch in diesen Zeiten eine einende Kraft hat. "Der Grund, warum Musik so viele unterschiedliche Menschen erreicht, ist, dass sie auf ganz verschiedene Weise eine Verbindung dazu entwickeln", sagt er. "Und wenn dann 80.000 Menschen "My Hero" im Chor singen, dann ist es egal, wo sie ihre Differenzen haben, in diesem einen Augenblick sind sie alle durch genau diese eine Sache miteinander verbunden."