Zwölfjähriger verletzt: Tierschützer für Hundeführerschein

Nach dem Beißvorfall in Suhl, bei dem ein zwölfjähriger Junge in Suhl von einem Hund angesprungen und an der Hand verletzt wurde, fordert die Tierrechtsorganisation Peta die neue Landesregierung auf, den sogenannten Hundeführerschein in Thüringen einzuführen. „Das Problem liegt meist nicht bei den Hunden selbst, sondern bei uns Menschen. Viele Halterinnen und Halter haben Schwierigkeiten, das Verhalten, die Signale und die Körpersprache der Hunde richtig zu interpretieren und einzuschätzen. Die wahre Ursache von Beißvorfällen ist somit in der Unwissenheit der Menschen zu suchen, nicht beim Tier“, so Björn Thun, Fachreferent bei Peta. „Unabhängig davon, ob ein Hund einer Rasse angehört oder ein Mix ist – jeder Hund, der missverstanden oder schlecht behandelt wird, kann potenziell für Mensch und Tier gefährlich werden.“