Nürnberg (dpa/lby) - Ein 15-Jähriger soll in einer Nürnberger Schultoilette Reizgas versprüht und so 12 Mitschüler verletzt haben. Zwei Kinder hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit. Nach mehreren Hinweisen und Zeugenbefragungen hätten die Ermittler den Schüler an dem betroffenen Gymnasium als mutmaßlich Verantwortlichen identifiziert.