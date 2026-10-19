Bei dem schweren Unfall auf der B281 zwischen Arnsgereuth und Saalfeld vergangenen Freitag sind offenbar mehr Menschen verletzt worden als zunächst angenommen. Nachdem die Polizei zuerst noch von mindestens zehn Verletzten gesprochen hatte, steht inzwischen fest: Insgesamt wurden zwölf Personen verletzt. Wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Montag mitteilte, wurden zwei schwer und zehn weitere leicht verletzt. Unter den Schwerverletzten sei auch ein sechsjähriges Kind. Beide Schwerverletzten wurden per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen.