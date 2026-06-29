Zwölf Euro: Kölner Dom kostet ab Mittwoch Eintritt - doch nicht für alle

Wie kommen die eingeführten Ticketpreise an?

Die Einführung der Eintrittsgebühr hatte in Köln eine heftige Debatte ausgelöst. Befürworter verweisen darauf, dass andere Kathedralen wie die Sagrada Família in der spanischen Metropole Barcelona (26 Euro) oder die Londoner St. Paul's-Kathedrale (31 Euro) ebenfalls Eintritt kosten. Und auch in Deutschland gibt es Kirchen, die Eintritt nehmen: Für eine Besichtigung des Berliner Doms zahlt man 15 Euro, für die Sebaldus Kirche in Nürnberg 5 Euro.

Es gibt allerdings auch prominente Gegenbeispiele. Der Besuch von Notre-Dame in Paris ist kostenlos, obwohl die Kathedrale nach dem verheerenden Feuer von 2019 für Hunderte Millionen Euro restauriert werden musste. Ebenso ist der Besuch des Petersdoms in Rom kostenlos. Gegner der neuen Gebühr in Köln befürchten, dass der Dom seine Funktion als für alle zugängliches Herz der Stadt einbüßen wird, wenn der Besuch nicht mehr kostenfrei ist.