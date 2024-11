Zwist um Referentenstelle: Stellenstreit - Erst Zusage, dann Absage für AfD-Mitglied

Erfurt (dpa/th) - Im Streit um die Besetzung eines Postens beim Landesverwaltungsamt hat ein AfD-Kreistagsmitglied teilweise Erfolg vor dem Arbeitsgericht in Erfurt. Die betroffene Stelle als Referent in der Heimaufsicht dürfe vorerst nicht besetzt werden, entschied das Gericht in einem einstweiligen Verfügungsverfahren. Zunächst müsse geklärt werden, ob die Absage rechtmäßig sei - zuvor hatte der Mann nämlich eine Zusage erhalten. Dazu werde es voraussichtlich noch im Dezember einen Gütetermin im Hauptsacheverfahren geben, hieß es beim Gericht.