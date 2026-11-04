Zwischenwahlen in den USA Lame duck? Was Trumps Wahlpleite für die Wirtschaft bedeutet

Folgen für Anleger und Börsen

An den Finanzmärkten kam es zunächst zu leichten Verlusten, Einbußen bei Tech-Aktien werden erwartet. Mit sinkenden Spielräumen für die Republikaner beim Haushalt erwartet die Landesbank LBBW einen schwächeren Dollar und sinkende Renditen bei US-Staatsanleihen. DIW-Präsident Marcel Fratzscher rechnet zudem damit, dass es für Trump schwerer wird, Institutionen umzubauen, wie er es mit der Notenbank Fed versuchte.

Anleger sollten die erste Börsenreaktion aber nicht überinterpretieren, meint Ökonom Gitzel. "Für die Aktienmärkte war es historisch betrachtet nämlich nicht so entscheidend, wer wie viele Sitze gewinnt oder verliert." In den vergangenen 75 Jahren habe es in den 100 Tagen nach den Midterms immer ein Plus gegeben - "und zwar ein kräftiges". Im Schnitt habe der breite US-Börsenindex S&P 500 um 10 Prozent zugelegt. Ein klares Muster zur Börsenentwicklung in Jahren mit einem geteilten Kongress oder einem Kongress gegen die Partei des US-Präsidenten gebe es aber nicht.

Regulierung, Krypto und KI-Rechenzentren

Nach dem rasanten Erfolg der Demokraten könnte der KI-Sektor stärker reguliert werden. Tech-Konzerne müssen sich auf noch mehr Gegenwind bei ihren riesigen Rechenzentren für KI einstellen. Gegen die Anlagen formierte sich im Wahlkampf immer mehr Widerstand - vor allem da Anwohner steigende Energie- und Wasserpreise befürchten. Selbst Politiker der Republikaner verhängten Moratorien für den Bau neuer Rechenzentren. Mit Gouverneuren der Demokraten wie etwa Gina Hinojosa in Texas können sich die Konzerne auf einen härteren Kurs einstellen. "Rechenzentren im All wirken gerade ziemlich ansprechend", schrieb Tech-Milliardär Elon Musk nach der Wahl. Er will bei seiner Weltraumfirma SpaceX Rechenkapazitäten in der Umlaufbahn aufbauen - während noch offen ist, ob das funktionieren kann.

Auch für die Krypto-Branche bedeutet der Wahlsieg der Demokraten eine veränderte Gemengelage. In den maßgeblichen Ausschüssen des US-Kongresses - etwa im Bankenausschuss des Senats - dürften nun wieder Politiker den Ton angeben, die dem digitalen Geld traditionell deutlich skeptischer gegenüberstehen als viele Republikaner. Branchenbeobachter rechnen daher damit, dass parlamentarische Vorstöße für industriefreundliche Regeln und Initiativen wie der "CLARITY Act" künftig auf deutlich größere Hürden stoßen.

Ein Kursrutsch bei Kryptoanlagen blieb entgegen mancher Befürchtungen aber aus: Zwar fiel der Kurs des Bitcoin nach den ersten Hochrechnungen unter 76.000 Dollar, kletterte dann aber wieder in Richtung der Marke von 78.000 Dollar. Auch andere Digitalwährungen wie Ether, Solana und der Binance-eigene Token BNB verzeichneten moderate Kursgewinne. Der Ausgang der Wahl war an den Finanzmärkten keine Überraschung mehr.