Mit der Gründung des Ligaverbandes durch die 14 Bundesligisten und dem Zuschlag für die EM 2029 in Deutschland haben die Clubs auch beste Voraussetzungen, ihren Sport weiter voranzutreiben - auch wenn es zwischen ihnen und dem DFB zuletzt gewaltig krachte. Weiter ist offen, ob die gemeinsam mit dem Verband geplante FBL GmbH noch zustande kommt.

Heim-EM als "riesige Chance"

Unabhängig davon wirft das Heimturnier in dreieinhalb Jahren seine Schatten voraus. "Das ist eine riesige Chance – für den Frauenfußball in Deutschland und damit für den Fußball in Deutschland und für das ganze Land", sagte Wück.

Auch wenn der Bundestrainer an der Seitenlinie mitunter verzweifelt gestikuliert und zuletzt öffentlich mangelnde Spielintelligenz bei seinen Fußballerinnen beklagte: Es mache ihm "unfassbar Spaß, wie die Mädels Fußball spielen". Als Zeichen des Willens und der Leidenschaft steht beispielhaft das epische EM-Viertelfinale gegen Frankreich mit dem Sieg im Elfmeterschießen.

"Noch nicht am Ende des Weges"

"Wir haben es geschafft, im letzten Jahr mit unserer Art, Fußball zu spielen, die Menschen zu begeistern", sagte Künzer. "Sicherlich sind wir noch nicht am Ende des Weges. Das sehen wir einfach, wenn wir gegen Mannschaften wie Spanien spielen."

Unabhängig von der Abschlussschwäche ("Wir werden daran arbeiten") sagte Chelsea-Profi Nüsken: "Wir haben uns gefunden als Mannschaft. Man merkt den Teamspirit, man merkt einfach diese Freude auf dem Platz auch und neben dem Platz vor allem. Wir haben einen superguten Schritt in die richtige Richtung gemacht und wir haben jetzt ein Jahr noch Zeit, fast zwei Jahre sogar, bis das nächste Turnier kommt."