Deggendorf (dpa/lby) - Fünf Mitarbeiter eines Erlebnisbads in Niederbayern sind bei einem Chlorgasaustritt verletzt worden. Badegäste seien zu dem Zeitpunkt nicht in dem Bad in Deggendorf gewesen, teilte die Polizei mit. Die verletzten Mitarbeiter kamen demnach mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.