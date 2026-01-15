Zwischenfall im Wahlkampf: Rentner nach Gehstock-Attacke auf Babis verurteilt

Verurteilter: "Mir ist schwarz vor Augen geworden"

Der 65 Jahre alte Angeklagte sagte aus, im Affekt gehandelt zu haben und bezichtigte Babis der Lüge: "Mir ist schwarz vor Augen geworden, denn lügen soll man nicht und schon gar nicht in der Öffentlichkeit." Der Richter redete ihm ins Gewissen: Es sei inakzeptabel, politische Konflikte mit Stöcken oder mit anderen Formen von Gewalt auszutragen. Der Verurteilte muss eine Geldstrafe von 3.000 Kronen, umgerechnet rund 125 Euro, zahlen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine höhere Strafe und legte Berufung ein.