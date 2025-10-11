Zwischenfall am Main: Schiff reißt Teil von Hochspannungsleitung ab – Stromausfall

Bischberg/Viereth-Trunstadt (dpa/lby) - Ein Binnenschiffer hat auf dem Main in Oberfranken mit seinem Schiffskran einen Stromausfall verursacht. Der Mann wollte an der Schleuse bei Viereth (Landkreis Bamberg) mit seinem Schiffskran einen Matrosen samt Auto zum Einkaufen ans Ufer heben, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte. Dabei unterschätzte er demnach den Abstand zu einer nahen Stromleitung. Der Kran riss laut Beamten eine Steuerleitung ab, die unter der eigentlichen Hochspannungsleitung hing und über die Schleuse verlief.