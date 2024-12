Für die Teichwirte könnte das nach Angaben von Oberle eine Zeitersparnis bedeuten. In Bayern sind die Teichwirtschaften kleinbäuerliche Betriebe. In Mittelfranken beliefern diese hauptsächlich Gaststätten, die den halben gebackenen Karpfen als Spezialität anbieten. In der Oberpfalz verkaufen die Teichwirte laut Oberle ihre Fische dagegen vor allem in andere Regionen, zum Beispiel über Großhändler.