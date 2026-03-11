Sachen gibt’s, die hält man kaum für möglich: In der Auswärtstabelle der Handball-Bundesliga steht der ThSV Eisenach mit der desaströsen Bilanz von null Punkten aus zwölf Partien abgeschlagen auf dem letzten Platz. Und trotzdem wächst zehn Spieltage vor dem Saisonende an der Wartburg die Zuversicht, im Herbst das vierte aufeinanderfolgende Jahr in der stärksten Liga der Welt in Angriff nehmen zu können.