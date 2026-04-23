Seit sechs Wochen sind die Preise an den Tankstellen der Hammer. Das bekommen auch Unternehmen bitter zu spüren. Deren Verluste gehen in die Tausende. „Momentan sind es monatlich zwischen 10.000 und 15.000 Euro, die wir zusätzlich an Krafstoffkosten aufbringen müssen“, sagt Holger Götz, Geschäftsführer der Firma Ragö. 25 Lkw und Transporter gehören zur Fahrzeugflotte des Transportunternehmens mit Sitz in Suhl. Wenn es nur irgendwie geht, bleiben momentan so viele Fahrzeuge wie möglich auf den Hof stehen.