Die Schmalkalder Zweckverbände Trinkwasser und Abwasser sind solide finanziert. Das haben die Wirtschaftsprüfer in der Novembertagung der Verbandsversammlung bescheinigt, die aus den Bürgermeistern und anderen Kommunalpolitikern der dort vereinten Städte und Gemeinden besteht. „Beim Trinkwasser schließen wir 2025 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 391.000 Euro ab“, berichtet Gewas-Werkleiter Ralf Liebaug.