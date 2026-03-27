Zwischen Schauberg und Jagdshof: Motorradfahrverbot wird ausgeweitet

Unsere Empfehlung für Sie Tragödien in Thüringen Drei haben sich schon totgefahren Die Motorradsaison beginnt in Thüringen mit einer Serie schwerer Unfälle. Die Polizei spricht von einer gefährlichen Entwicklung und mahnt zur Vorsicht.

Nach einem monatelangen Ringen zwischen verschiedenen Behörden hatten das Landratsamt Sonneberg und die Polizei im Winter nach Einführung des Motorradfahrverbots auf der L 1152 eine durchweg positive Bilanz gezogen. Die Zahlen belegen den Erfolg der Maßnahme: Während im Vorjahreszeitraum noch zwölf Unfälle – davon neun an Wochenenden – verzeichnet wurden, sank die Zahl der Unfälle im Verbotszeitraum (Wochenenden und Feiertage) seit dem 17. April 2025 auf null. Lediglich fünf Unfälle ereigneten sich außerhalb der Sperrzeiten. Neben der erhöhten Verkehrssicherheit berichten Anwohner von einer deutlich gesunkenen Lärmbelastung, und auch die Feuerwehr verzeichnete erheblich weniger Einsätze auf der kurvenreichen Strecke.