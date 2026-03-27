Zwischen Schauberg und Jagdshof: Motorradfahrverbot wird ausgeweitet

Seit Jahren wird die Landesstraße 1152 zwischen Jagdshof und Schauberg von zahlreichen Motorradfahrern und -gruppen aus ganz Deutschland zum unangepassten Fahren genutzt. Aufgrund der Eigenart der kurvenreichen Strecke lassen sich viele von ihnen zu deutlich überhöhter Geschwindigkeit und hochriskanten Fahrmanövern verleiten. Dies führt Jahr für Jahr zu auffällig vielen Motorradunfällen mit einem erheblichen Anteil von Schwerverletzten, bei denen auch andere Verkehrsteilnehmer, wie Radfahrer, bereits schuldlos zu schwerem Schaden kamen. Hauptursache der von Motorradfahrern verursachten Unfälle auf dem Streckenabschnitt ist unangepasste Geschwindigkeit.