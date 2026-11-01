Mensch und KI als literarisches Team

Einen anderen Blickwinkel auf das Thema liefert der in Frankreich neu geschaffene Prix Pascal. Dieser will explizit Werke auszeichnen, die Menschen gemeinsam mit KI-Systemen verfasst haben. Bewerber müssen neben ihrem Manuskript Angaben zu den verwendeten Modellen und Prompts einreichen. Eine Jury soll die literarische Qualität beurteilen; die ausgezeichnete Arbeit soll veröffentlicht werden. Die Preisverleihung ist für Anfang Dezember geplant.

Während der Fall Orélien die Folgen zeigt, die ein KI-Verdacht haben kann, macht der Prix Pascal die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine zum Ausgangspunkt. Doch ob KI-Nutzung zum Ausschluss führt oder Voraussetzung für eine Auszeichnung ist: In beiden Fällen stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien literarische Leistung beurteilt wird - und wie transparent die Regeln sein müssen.

Was macht literarische Leistung aus?

Dass der neu geschaffene Preis den Namen Blaise Pascals trägt, ist mehr als eine historische Referenz. Der französische Philosoph und Mathematiker entwickelte im 17. Jahrhundert eine mechanische Rechenmaschine und hinterließ mit den "Pensées" ("Gedanken") bedeutende philosophische und theologische Überlegungen.

Der Literaturwissenschaftler Laurent Thirouin kritisiert jedoch die Namenswahl. In "La Croix" erinnert er daran, dass Pascal auch die Grenzen seiner Maschine erkannte: Sie konnte Aufgaben erleichtern, ohne selbst denken zu müssen.

Für Thirouin gilt das auch für KI-Texte: Überzeugende Sprache bedeute nicht zwangsläufig, dass eine Maschine deren Bedeutung verstehe. Literarische Bedeutung liege nicht allein in den Worten, sondern auch im Denken dahinter, meint der Literaturwissenschaftler.

Damit geht es in der Debatte nicht nur um neue Werkzeuge, sondern um geistige Urheberschaft - und um die Frage, nach welchen Maßstäben literarische Leistung beurteilt wird.