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Zwischen Meiningen und Suhl Transporter überschlägt sich auf der A71

Eine 43-Jährige hat am Samstagabend auf der A71 die Kontrolle über ihren Kleintransporter verloren. Sie verletzte sich bei dem Unfall und kam ins Krankenhaus.

Zwischen Meiningen und Suhl: Transporter überschlägt sich auf der A71
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Unfall auf der A71. Foto: Thüringer Polizei

Eine 43-jährige Fahrerin eines VW-Kleintransporters ist am Samstag, 1. August, gegen 18.45 Uhr auf der A71 in Richtung Sangerhausen zwischen der Anschlussstelle Meiningen-Nord und dem Autobahndreieck Suhl ins Schleudern geraten. Ihr Fahrzeug prallte gegen die Mittelleitplanke, wurde nach rechts geschleudert und überschlug sich. Schließlich blieb der Kleintransporter auf der rechten Schutzplanke stehen.

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Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall und kam in ein Krankenhaus. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 12.000 Euro.

Nach etwa drei Stunden bargen Einsatzkräfte das Fahrzeug, reinigten die Fahrbahn und gaben die Strecke wieder frei. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.