Eine 43-jährige Fahrerin eines VW-Kleintransporters ist am Samstag, 1. August, gegen 18.45 Uhr auf der A71 in Richtung Sangerhausen zwischen der Anschlussstelle Meiningen-Nord und dem Autobahndreieck Suhl ins Schleudern geraten. Ihr Fahrzeug prallte gegen die Mittelleitplanke, wurde nach rechts geschleudert und überschlug sich. Schließlich blieb der Kleintransporter auf der rechten Schutzplanke stehen.
Zwischen Meiningen und Suhl Transporter überschlägt sich auf der A71
Redaktion 03.08.2026 - 22:16 Uhr