Zwischen Meiningen und Suhl: Transporter überschlägt sich auf der A71

Eine 43-jährige Fahrerin eines VW-Kleintransporters ist am Samstag, 1. August, gegen 18.45 Uhr auf der A71 in Richtung Sangerhausen zwischen der Anschlussstelle Meiningen-Nord und dem Autobahndreieck Suhl ins Schleudern geraten. Ihr Fahrzeug prallte gegen die Mittelleitplanke, wurde nach rechts geschleudert und überschlug sich. Schließlich blieb der Kleintransporter auf der rechten Schutzplanke stehen.