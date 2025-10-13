In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind in der Region einige Tierarten erloschen, die hier seit Menschengedenken ihren Lebensraum hatten. Dazu gehört etwa das Rebhuhn, das gerade zum Vogel des Jahres 2026 gekürt worden ist. Dafür haben andere Arten die Waldbühne betreten, die nicht unbedingt den Naturraum bereichern. Wie der Marderhund, der auch Obstfuchs oder Enok genannt wird, und zu den Eindringlingen oder eben Neozoon gehört.