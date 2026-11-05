Eine Gruppe von Mitgliedern der Goethegesellschaft Ilmenau/Stützerbach erlebte bei einer sorgfältig vorbereiteten Exkursion nach Jena die Dichterfreundschaft zwischen Goethe und Schiller aus neuer Perspektive. Dank der fachkundigen Führungen von Helmut Hühn von der Friedrich-Schiller-Universität Jena wurde deren vielschichtiges Verhältnis im Schiller-Gartenhaus und im Goethelaboratorium anschaulich vermittelt.