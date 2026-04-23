Der Autobahnabschnitt A73 Suhl – Schleusingen wurde im Sommer 2008 eröffnet. Seitdem stehen auch die braunen touristischen Hinweisschilder. Im Laufe der Zeit sind sie in die Jahre gekommen. Kälte, Regen und Sonne haben ihnen zugesetzt. Dass sie irgendwann ausgetauscht werden müssen, ist keine Frage. Denn wer regelmäßig rund um Suhl auf den beiden Autobahnen unterwegs ist, dem bleibt nicht verborgen, dass die derzeitige Beschilderung erste Macken aufweist. Noch lässt sich auf einem Banner „Waffenstadt Suhl“ gut lesen. Doch die erste Ecke ist abgeblättert, die Farbe verblasst.