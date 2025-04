„Bitte nicht böse sein, aber die Frage, wen ich wähle, wurde mir die letzten 14 Tage dreißig Mal gestellt“, erklärt Sandro Kessel. Er habe eine Meinung, die er für sich behalten werde. Als die Redaktion das Gespräch mit Sandro Kessel am Mittwochnachmittag führt – ebenso wie Janine Bauersachs und Torsten Licht – passiert ein wichtiges Ereignis noch in der Zukunft. Tags darauf wird Steffen Schütz, der bislang mit Katja Wolf die Doppelspitze in Thüringen bildet, seine Kandidatur zurückziehen. Es sind also nur noch drei Kandidaten im Rennen: neben Finanzministerin Wolf starten Matthias Bickel und Anke Wirsing um den Landesvorsitz. Ausnahmsweise gilt dann nicht die Weisheit: „Der Zweite ist immer der erste Verlierer.“