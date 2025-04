„Ich habe heute Morgen noch gesagt: Ich kann gar nicht glauben, dass der Ostermarkt in Langewiesen eröffnet werden soll. Das Wetter passt nicht dazu“, witzelte Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch am Samstag in der Heinse-Stadt. Umso mehr freute sie sich, dass die Besucher die warmen Jacken und Schirme dieses Jahr zu Hause lassen konnten. Und bei strahlendem Sonnenschein schmeckte das Eierlikörchen, mit dem sie mit Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner und Ingrid Schmidt vom Kulturverein angestoßen hat, sicher noch ein wenig besser. „Ich möchte Ingrid Schmidt danken, weil sie von Anfang an beim Ostermarkt Langewiesen dabei ist und sich nicht nur dort tatkräftig engagiert“, lobte Beate Misch.