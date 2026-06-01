An diesem Samstagvormittag riecht es im Keller des Wohnhauses L auf dem Campus der TU Ilmenau nach feuchtem Ton. Überall stehen verschiedene Gegenstände, die bei der Keramik-AG des Vereins „Kulturelle Koordinierung“ (Kuko) hergestellt wurden – Blumenvasen, Schüsseln oder Figuren. In einem anderen Raum werden Ton und Glasuren gelagert. Doch an einem Tisch steht ein eher für ein Keramikstudio ungewohntes Technikstück – ein 3D-Drucker.