Vor zwei Wochen ging es im Atelier auf Schloss Glücksburg noch vergleichsweise ruhig zu. Die Künstler waren in ihre Arbeit vertieft, hatten Zeit, Ideen auszuprobieren und auch mal wieder zu verwerfen. Jetzt ist von dieser Gelassenheit nicht mehr viel zu spüren. Die Brennöfen laufen nach einem straffen Zeitplan, Nachtschichten gehören dazu. Bis Freitag muss alles fertig sein. Acht Künstler aus verschiedenen Ländern sind seit Anfang Oktober in Römhild zu Gast. Was sie in diesen vier Wochen auf Schloss Glücksburg geschaffen haben, lässt sich schon jetzt bestaunen. Doch manches ist noch im Werden, anderes wartet auf den entscheidenden Brand. Und nicht alles, was aus dem Ofen kommt, sieht hinterher so aus, wie es sich sein Schöpfer vorgestellt hat.