Sprünge, kurze Sprints, Atemstöße. Martin Geisler trainiert. Nicht für den nächsten großen Wettkampf, sondern weil es für ihn einfach zum Alltag dazugehört. Und doch sorgt seine letzte Leistung für Aufsehen: Beim Wettkampf „Deadly Mile“ in Stuttgart läuft der 36-Jährige Meininger eine beeindruckende Zeit. Er gewinnt. Gleichzeitig stellt er eine neue deutsche Bestzeit auf. Weltweit ist es sogar die zweitschnellste je gemessene Zeit. Martin Geisler gehört damit zu den aktuell stärksten Athleten im Bereich Hybrid-Fitness. Der Weg dorthin beginnt jedoch weit entfernt vom Trendsport.