In Zeiten, wo Online-Giganten wie Amazon und Konsorten den Takt vorgeben, könnte man meinen, dass Einkaufen in der Innenstadt aus der Mode geraten ist. Doch wer in der Sonneberger Innenstadt unterwegs war, der wurde eines Besseren belehrt. Es konnten zwar nicht die Menschenmassen verzeichnet werden wie beim letztjährigen Stadt- und Museumsfest; allerdings wäre es auch gelogen, wenn man sagen würde, dass gähnende Leere herrschte. Immerhin: Mit einem steuerbaren Umsatz von rund 2,7 Millionen Euro bleibt der Handel – laut IHK - der zweitwichtigste Wirtschaftszweig in Südthüringen sowie im Landkreis Sonneberg.