Pavel Butnaru ist gerade mal 18 Jahre alt und geht als Pashaswaggin mit seinen Rap-Songs und Musikvideos auf sämtlichen Plattformen viral. Beim Musikanbieter Spotify hat der Schmalkalder derzeit mehr als 88.000 Hörer. Anfang des Jahres waren es zeitweise an die 120.000. Sein Song „Genes“ (auf Deutsch Gene) hat sogar 3 Millionen Hörer. Wie soll es weiter gehen und wie reagiert der 18-Jährige auf den Hype? Wir haben ihn interviewt.