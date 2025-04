Zwibbelsploatz-Pokal: Wer backt den Längsten?

Das Blech für den langen Zwiebelkuchen 2024 musste extra angefertigt werden. Foto: privat

In Melpers, dem kleinsten, aber umso aktiveren Ortsteil der Stadt Kaltennordheim, wurde beim letzten Backhausfest 2024 ein ganz besonderer Zwiebelkuchen gebacken – Mit stolzen 2,70 Metern Länge wurde er auf einem eigens angefertigten Blech gebacken. Ein Rekord! Und nun fordert Melpers den Rest der Welt heraus – also eigentlich die Rhöngemeinden: „Zeigt, was in euren Backhäusern steckt – wer backt einen noch längeren Zwiebelkuchen?“