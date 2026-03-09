Guterhaltenes günstig einkaufen ist nur eine Seite beim „Zwergenbasar“ in Schwarza. Geht es doch auch um soziales und ökologisches Engagement. Am Freitag, 13. März, ist es wieder so weit. Beim Frühjahrs-Basar 2026 kommen Kinder- und Teenagerbekleidung sowie Kinder- und Teenagerschuhe für Frühjahr und Sommer, Spielsachen, Bücher, Tonis, Reisebetten, Laufgitter, Hochstühle, Kinderwagen, Autositze, Laufräder, Fahrräder, Dreiräder und weitere gebrauchte und gut erhaltene Artikel zum Verkauf. Der Basar findet im Saal des Hauses der Vereine statt und hat von 17 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Anmeldung per E-Mail an: zwergenbasarschwarza@aol.com.