Hannover - Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt droht beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 schon nach fünf Monaten das Aus. Bereits vor der 0:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern hatte "Bild" berichtet, dass sich der Aufsichtsratschef Martin Kind von dem langjährigen Vorstand des Hamburger SV abgewendet habe. Nach Informationen der "Neuen Presse" und der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" besteht mittlerweile auch eine Einigung zwischen den Gesellschaftern und den Vertretern des Muttervereins Hannover 96 e.V., sich von dem 44 Jahre alten Boldt zu trennen.