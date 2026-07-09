Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt hat Leon Klassen fix an den Grazer AK abgegeben. Der bereits in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga nach Österreich verliehene Abwehrspieler kehrt nicht mehr zurück, wie die Vereine mitteilten. Der 26-Jährige habe bei den Hessen nicht die Aussicht auf regelmäßige Einsätze gehabt, wie er sich das vorstelle, sagte Geschäftsführer Paul Fernie. Klassen war im vorigen Sommer von Lyngby BK in Dänemark in die 2. Liga gewechselt, konnte sich bei den "Lilien" dann aber nicht durchsetzen.