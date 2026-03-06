Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth setzt im schwierigen Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Hannover 96 auf das Startelf-Comeback von Felix Klaus. Der beste Scorer der Franken war beim 1:1 zuletzt gegen Schalke nach mehr als einem Monat Verletzungspause eingewechselt worden. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Hannover wird er von Anfang an spielen, wie Trainer Heiko Vogel ankündigte. "Er ist mein Topscorer, ein Spieler, den ich nicht ersetzen kann. Und wenn ich ihn habe, dann muss ich ihn nicht ersetzen", sagte Vogel. "Es ist relativ klar, dass man Felix Klaus in der Anfangsformation sehen wird."