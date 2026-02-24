Seit Jahrzehnten gilt im Landkreis Hildburghausen: Ummerstadt ist die zweitkleinste Stadt Deutschlands. Kinder lernten es in der Schule, Erwachsene wussten es ohnehin – selbst Besuchern der Region wurde es erzählt. Doch was lange Bestand hatte, hat sich erst kürzlich geändert. Die kleine Stadt im Süden des Landkreises musste die Silbermedaille in der Rangliste der kleinsten Städte Deutschlands abgeben.