Zweitgrößte Volkswirtschaft: Chinas Konjunktur lahmt - Industrie und Konsum enttäuschen

Zwar profitierte China im ersten Halbjahr noch von relativ starken Exporten, doch auch der Außenhandel verlor zuletzt etwas an Schwung. Für die kommenden Monate rechnen einige Beobachter mit einer merklichen Abkühlung der Konjunktur. Vor diesem Hintergrund wurden bereits Forderungen nach weiteren Konjunkturhilfen laut, um das von der Regierung vorgegebene Wachstumsziel von rund fünf Prozent zu erreichen.