Zweites WM-Vorrundenspiel: Hauptrunde winkt: Handballer vor Schweiz-Duell siegesgewiss

Nach dem 27:14 bei der Heim-EM vor einem Jahr und dem 35:26 in der EM-Qualifikation im November geht die DHB-Auswahl als klarer Favorit in die Partie, in der Knorr trotz seiner beim mühevollen Auftaktsieg gegen Polen erlittenen Knieblessur wohl mitwirken kann. Möglicherweise schont Bundestrainer Alfred Gislason den 24-Jährigen aber auch, um kein unnötiges Risiko für den weiteren Turnierverlauf einzugehen.