Von der Werkbank ins Auto

19 Uhr: Der Zeitpunkt dieses zweiten Playoff-Viertelfinales war ein Segen für die 25 Fans, die sich den Halbfinaleinzug ihrer Mannschaft – nach dem 3:1-Erfolg vom vergangenen Sonntag standen die Chancen darauf ja alles andere als schlecht – nicht entgehen lassen wollten. Und so trafen sich Oliver Kaiser, Ludwig Marr, Thomas Augstein und die anderen an der Autobahn, um gemeinsam in mehreren Autos nach Wiesbaden zu düsen. Nach dem jeweiligen Dienstschluss hatten sie ihre Werkbänke oder Schreibtische gegen ihre fahrbaren Untersätze getauscht. Etwa 17.15 Uhr hatten sie ihr Ziel erreicht und genehmigten sich in der Halle am Platz der Deutschen Einheit gleich mal eine Wurst (nein, eine Thüringer Bratwurst war es nicht). Und wollten natürlich wissen, ob Nationalspielerin Antonia Stautz denn nun wirklich nach Suhl wechseln wird.