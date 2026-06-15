Vor der für ihn brisanten Partie hatte Ayari laut der französischen Sportzeitung "L'Équipe" erklärt, warum er für Schweden spielt. "Das war für mich ziemlich einfach, da ich in Schweden geboren bin und in meiner Jugend für die dortigen Nationalmannschaften gespielt habe." Sein Vater habe zu ihm gesagt: "'Du entscheidest'".