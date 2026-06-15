Skhiri leistet sich folgenschweren Fehler

Nach dem Seitenwechsel kam Tunesien zunächst ordentlich ins Spiel zurück. Ein krasser Fehler von Skhiri unterbrach die erhoffte Aufholjagd jäh. Der 31-Jährige verlor den Ball vor dem eigenen Strafraum im Zweikampf mit Isak und Gyökeres bedankte sich mit dem 3:1. Der Treffer war eine Vorentscheidung. Tunesien erholte sich nach dem erneuten Rückschlag nicht mehr. Der gerade erst eingewechselte Wolfsburger Svanberg erzielte noch das 4:1, ehe erneut auch noch Ayari traf.