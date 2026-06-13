Seine Vorfreude und seine Zuversicht seien ungebrochen. "Ich bin mir sicher, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden", sagte der frühere Bundesligaprofi. Die Schweiz will die "beste WM aller Zeiten" spielen. Mit Routinier Xhaka reichte es bisher höchstens fürs Achtelfinale, lange vor der Zeit des Mittelfeldlenkers war das Viertelfinale bisher der größte Erfolg. "Wir haben Hunger wie nie zuvor", sagte Xhaka.